Президент отметил, что оккупанты уже полгода переносят дату ожидаемого захвата всего Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах наших военных на востоке страны. Он подчеркнул, что каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление России.

В своем вечернем видеообращении в среду, 4 января 2023 года, президент отметил бойцов, которые героически держат оборону и противостоят атакам врага на Бахмутском направлении.

"В частности спецподразделения ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций на окраинах Бахмута", – отметил глава государства.

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По его словам, это хороший результат. Он напомнил, что оккупанты уже в который раз переносят дату ожидаемого захвата всего Донбасса.

"Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году, а наши защитники снова демонстрируют успехи", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донбассе. Они делают это и сейчас.

"И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападения на Украину. Если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить по максимуму", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил защитников Бахмутской крепости.

"Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление на Соледарском направлении и защищают позиции. Я благодарю, конечно, всех тех наших бойцов, которые дают весьма обнадеживающие новости с Луганщины и некоторых южных районов нашей страны", – добавил президент Украины.

Ситуация на Донбассе: что известно

Заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко сообщил, что потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%, а раненых оккупантов оставляют умирать на холоде. Он добавил, что украинские войска держат линию обороны и не дают врагу продвигаться.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что российские оккупанты после гибели сотен мобилизованных усилили репрессии в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях Украины. Есть информация о том, что российские военные расстреливают гражданское население, а также сажают в тюрьмы тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях.

В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует провести серьезное наступление на фронте. По его словам, мы увидим больше освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса.

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