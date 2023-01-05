Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах наших военных на востоке страны. Он подчеркнул, что каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление России.
В своем вечернем видеообращении в среду, 4 января 2023 года, президент отметил бойцов, которые героически держат оборону и противостоят атакам врага на Бахмутском направлении.
"В частности спецподразделения ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций на окраинах Бахмута", – отметил глава государства.
По его словам, это хороший результат. Он напомнил, что оккупанты уже в который раз переносят дату ожидаемого захвата всего Донбасса.
"Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году, а наши защитники снова демонстрируют успехи", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донбассе. Они делают это и сейчас.
"И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападения на Украину. Если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить по максимуму", – подчеркнул глава государства.
Зеленский также поблагодарил защитников Бахмутской крепости.
"Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление на Соледарском направлении и защищают позиции. Я благодарю, конечно, всех тех наших бойцов, которые дают весьма обнадеживающие новости с Луганщины и некоторых южных районов нашей страны", – добавил президент Украины.
Ситуация на Донбассе: что известно
Заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко сообщил, что потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%, а раненых оккупантов оставляют умирать на холоде. Он добавил, что украинские войска держат линию обороны и не дают врагу продвигаться.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что российские оккупанты после гибели сотен мобилизованных усилили репрессии в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях Украины. Есть информация о том, что российские военные расстреливают гражданское население, а также сажают в тюрьмы тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях.
В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует провести серьезное наступление на фронте. По его словам, мы увидим больше освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса.