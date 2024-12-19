Президент Украины рассчитывает, что единство США и Евросоюза по поддержке Украины сохранится, потому что без американской помощи поддерживать Украину очень сложно.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, смогут ли европейцы покрыть долю США в оказании помощи Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам во время совместного подхода к прессе с президентом Европейского Совета Антонио Коштой.

В частности, у президента Украины спросили, если избранный президент США откажется от поддержки Украины, сможет ли Европа самостоятельно поддержать Украину.

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"Я думаю, что мы должны снова рассчитывать на единство между Соединенными Штатами и Европой. Это очень сложно поддерживать Украину без американской помощи. И мы это обсудим с президентом Трампом, когда он будет в Белом доме", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Кошта сказал, что европейцы должны быть очень четкими в отношении Украины.

"Мы хотим однажды приветствовать вас как члена Европейского Союза и мы будем работать с вами для этого и чтобы выиграть всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир", - подчеркнул Кошта.

Помощь для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Трамп заявил, что Украина "возможно" может ожидать, что не получит столько же военной помощи от Штатов, когда он вернется в Белый дом.

По данным издания The New York Times, с приходом к власти в США Дональда Трампа становится очевидным, что эра военной поддержки Украины со стороны США подходит к концу и даже союзники Украины в Конгрессе переосмысливают помощь.

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