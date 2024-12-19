Он подчеркнул, что лучшая гарантия безопасности - это сильная армия.

Украина не согласится на сокращение численности своих вооруженных сил даже после получения приглашения в НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Лучшее (из вариантов гарантий) - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", - заявил Зеленский.

Он отметил, что главная гарантия безопасности для Украины - это вступление в НАТО. В то же время он рассматривает все возможные типы гарантий, в том числе "санкционные и финансовые".

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"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно поэтому Украина не имеет права соглашаться на сокращение своих вооруженных сил.

Владимир Зеленский - другие заявления

Ранее Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины остается членство в НАТО. Впрочем, приглашения в Альянс Киев ни от кого не ожидает, а борется за это право.

Также Зеленский подтвердил, что в Киев прибудет будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Он посетит Украину еще до инаугурации Трампа.

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