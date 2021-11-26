По словам президента, распускать парламент, если депутаты голосуют, нет смысла.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Я не буду распускать парламент. Пока ничего не меняется", – сказал он.

По его словам, распускать парламент, если депутаты голосуют, нет смысла.

Читайте такжеЗеленский ожидает, что Байден и Путин обсудят освобождение украинских политзаключенныхКак сообщал УНИАН, 23 ноября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский выступит 1 декабря с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Пресс-марафон Зеленского

26 ноября Владимир Зеленский 5,5 часа отвечал на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

В частности, глава государства отметил, что с попытками сместить его с поста досрочно он будет бороться "до последнего", а вот идти ли ему на второй срок – решит общество.

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Автор: Леся Лещенко