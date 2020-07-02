Выборы президента Украины: Зеленский остается лидером рейтинга – опрос

За действующим главой государства в рейтинге разместились Порошенко и Бойко.

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, 34,6% респондентов среди тех, кто намерен голосовать и определился, поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского.

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Еще 11,4% опрошенных отдали бы свои голоса за экс-президента Петра Порошенко, 11,2% - за лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, 7,2% - за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 6,7% - за лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко.

На вопрос, будете ли вы голосовать на выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время, 67% респондентов ответили «однозначно да», 13% - «скорее да», 4% - «скорее нет», 13% - «точно нет», 3% - «затрудняюсь ответить».

Опрос проводился с 24 по 29 июня среди населения Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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