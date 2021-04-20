Руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен в 10-дневный срок внести предложения по персональному составу конкурсной комиссии.

Президент Владимир Зеленский образовал комиссию для отбора новых членов Конституционного суда.

Об этом говорится в указе президента № 167/2021.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен в 10-дневный срок внести предложения по персональному составу конкурсной комиссии.

Кроме того, этим указом признается утратившим силу Указ Президента Украины от 4 октября 2017 года № 306 «О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины».

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28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Уведомление о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Тупицкий оспаривал этот указ в Верховном суде.

26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц. 4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС.

27 марта Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина «лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины».

Специальное пленарное заседание КС для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей КС Тупицкого и Касминина в связи с указом президента от 27 марта было созвано на 12 апреля в 12:00 «Распоряжением председателя Конституционного суда Украины» от 29 марта.

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Автор: Денис Прядко