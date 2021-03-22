Владимир Зеленский сообщил президенту ЕБРР Одиль Рено-Бассо о реформировании правоохранительных органов и судебной системы.

Президент Владимир Зеленский обещает за три года создать в Украине прозрачную и эффективную судебную систему.

Читайте такжеВ посольстве США назвали две главные проблемы, которые мешают развитию УкраиныОб этом глава государства заявил на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Украина и ЕБРР связывают хорошие отношения и много важных проектов, в которые Украина вкладывает душу, а ЕБРР - веру и деньги. Мы считаем вас одним из стратегических финансовых партнеров. Для нас очень важны эти отношения», - сказал Зеленский.

Глава государства и президент ЕБРР обсудили развитие инфраструктуры в Украине. Зеленский рассказал о важных законах, которые помогут привлечь инвестора к реализации инфраструктурных проектов. В частности, это законы о концессии и о большой приватизации. Он отметил, что приватизация сегодня является одним из приоритетов и пригласил ЕБРР приобщиться к этому направлению.

Кроме того, Украина планирует развивать государственно-частное партнерство в дорожной отрасли. ЕБРР продолжает инвестировать в реконструкцию и строительство украинских дорог. Банк предоставил кредит «Укравтодору» на развитие дорожной инфраструктуры.

«Очень важно поддерживать инфраструктурные проекты в Украине, ведь качественные дороги, мосты и социальная инфраструктура важны для каждого украинца. Благодаря инфраструктурным проектам мы создали 190 тысяч рабочих мест в то время, когда из-за пандемии COVID-19 многие теряли работу», - отметил президент.

Кроме того, обсудили вопросы развития аграрного сектора Украины.

«Целесообразно инвестировать в сельское хозяйство. Украине нужно немало инвестиций в модернизацию инфраструктуры орошения. Ее восстановление будет мощным шагом в развитии сельского хозяйства и Украины как игрока на международном аграрном рынке», - подчеркнул Зеленский.

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Также президент подчеркнул, что продолжается реформа правоохранительных органов, и сегодня он подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Новосозданное бюро заберет функции надзора за экономическими преступлениями у правоохранительной системы, что будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата в Украине.

«Судебная реформа - среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине», - добавил Зеленский.

Кроме того, участники встречи обсудили реформу энергетического сектора. Президент рассказал, что государство возобновило контроль над ПАО «Центрэнерго», которое является одним из крупнейших предприятий энергетической отрасли Украины.

Глава государства подчеркнул, что министр энергетики должна быть независимой фигурой и работать над воплощением реформ в отрасли.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в создании рыночных условий во всех секторах экономики.

Также на встрече речь шла о реализации программ энергоэффективности, в частности внедрении энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве.

Президент отметил, что Украина заинтересована в привлечении инвесторов к проведению прозрачной приватизации.

Кроме того, обсудили продолжение реформы финансового и банковского секторов Украины.

Президент ЕБРР приветствовала реформы, которые воплощаются в различных отраслях украинской экономики.

Во встрече также приняли участие министр финансов Сергей Марченко, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, советник руководителя Офиса главы государства Тимофей Милованов, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

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Автор: Виктория Токарева