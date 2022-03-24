Президент Украины подчеркнул, что Россия пытается "сделать соседнее государство рабом".

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о продолжающейся войне России против Украины заявил, что такого черного месяца Европа не знала со времен Второй мировой войны.

Об этом он сказал в своей речи к Риксдагу Швеции, которая была обнародована в Telegram-канале Офиса президента Украины.

"Сегодня ровно месяц страшному испытанию – полномасштабной войне, которая была развязана Россией против нашего государства. Такого черного месяца Европа не знала со времен Второй мировой войны. Не видела и таких разрушений, и таких военных преступлений. Перечень убитых достигает уже тысяч. Разрушены десятки наших городов и громад", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска не различают гражданские и военные цели.

"Они уничтожают все. Сжигают жилые кварталы и дома, взрывают больницы. Даже обстреливают детские сады из реактивной артиллерии! Разрушены сотни, сотни образовательных объектов и более 200 школ. Российские войска бомбили университеты", - отметил президент.

Зеленский добавил, что российские оккупанты уничтожают любую инфраструктуру, которая просто служит жизни.

"Склады с едой, медикаментами. Захватили две атомные станции. Вчера попали уже во второе химическое производство. Сегодня применили фосфорные бомбы. Погибли и взрослые, и дети. Для чего такие действия России? Для чего такой террор против нас? Это попытка покорить целый народ. Попытка сделать соседнее государство рабом", - подчеркнул Зеленский.

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