Сегодня в Украине отмечается День сопротивления оккупации Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что деоккупация Крыма - это общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке «Крымской платформы».

Читайте такжеРоссийская оккупация и милитаризация Крыма угрожает мировой безопасности - госсекретарь СШАОб этом глава государства сообщил в Twitter.

«Сегодня День сопротивления оккупации Крыма. Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории», - заявил Зеленский.

По словам президента, деоккупация Крыма - это общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке «Крымской платформы».

«Крым - это Украина!» - констатировал глава государства.

Также Зеленский подписал указ об отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

Он поручил правительству организацию и запуск «Крымской платформы», а также реализацию мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

Президент напомнил, что ровно 7 лет назад - 26 февраля 2014 года в украинском Симферополе состоялся многочисленный митинг в поддержку территориальной целостности Украины, в котором приняли участие десятки тысяч крымчан. В память об их гражданской позиции и мужестве 26 февраля установлено в Украине Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

"Мы никогда не забудем событий семилетней давности. Крым был сердцем Украины: солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Кое-кто убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо, а теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевает, почему Украина оскорблена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», - заявил он.

Президент отметил, что для того, чтобы Украина смогла снова радостно и искренне "улыбнуться", надо вернуть ее сердце, вернуть полуостров. "К сожалению, пока этого не произошло, но нашу память аннексировать никому не удастся - память о том, что Крым остается оккупированным, что гарантиями безопасности и международным правом грубо вытерли ботинки", - подчеркнул глава государства.

Что этому предшествовало

23 сентября 2020 года Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание «Крымской платформы» уже поддержали в Европе и Северной Америке.

«Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый - наивысший - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Саммит «Крымской платформы» с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

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Автор: Константин Гончаров