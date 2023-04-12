Одно из видео, вероятнее всего, снималось летом.

Журналисты CNN обратили внимание на шокирующие видео с казней украинского военного и телами с отрезанными конечностями. Они проанализировали кадры и указали на несколько деталей.

Как отметили репортеры, первое видео разместили в пророссийской социальной сети 8 апреля. Оно якобы было снято "вагнеровцами" и демонстрировало тела украинских солдат с отрезанными конечностями. В ролике разговаривали двое рашистов, голоса которых намерено исказили для неузнаваемости.

Один заявил, что "бронеавтомобиль подорвался на мине", имея ввиду украинскую машину. А второй указал на тела и заявил: "Они убили их. Кто-то подошел к ним. Они подошли к ним и отрубили им головы". Оккупанты также отрезали руки украинским военным.

Видео дня

На втором видео демонстрируется казнь живого воина ВСУ. Рашист отсек ему голову ножом. Журналисты отметили, что видео могли снять прошлым летом, судя по количеству растительности на земле.

Видео со зверствами оккупантов: последняя информация

Вечером 11 апреля в российских Telegram-каналах и соцсетях начали распространять два видео. На одном демонстрировалась казнь, а на втором — тела с отрезанными конечностями.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал зверства: "За все будет ответ и ответственность".

Международная разведывательная группа InformNapalm предположила, что исполнители военных преступлений могут быть мертвы. И поэтому видео решились опубликовать.

Как заявил российский неонацист Алексей Мильчаков, такие ролики продолжат всплывать. Он намекнул, что казни украинских солдат — это систематическая практика среди рашистов.

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