"Водный транспорт, импичмент, отмена неприкосновенности, концессия": президент назвал важные законы для Рады

Президент отметил, что будет поддерживать партию «Слуга народа», пока она будет голосовать за все важные законопроекты для страны.

Президент Владимир Зеленский назвал приоритетные и важные законы, которые были приняты или должны быть проголосованы Верховной Радой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он распустить парламент, президент объяснил свою позицию.

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"Пока партия «Слуга народа» будет голосовать за все важные законопроекты для страны ... пока они будут голосовать - я буду поддерживать партию", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что «банковский закон был очень важным, и земельная реформа, и импичмент президента, и (отмена депутатской - УНИАН) неприкосновенности, и концессия, и водный транспорт».

«Все, что было написано в нашей программе, превратилось из обещаний в реальные действия», - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1182-1-д «О внутреннем водном транспорте», который дает старт реформе речных перевозок в Украине. Законопроект имеет целью превратить Днепр в мощную транспортную артерию и внедрить эффективную речную логистику. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата.