Президент подчеркнул необходимость возобновить в полном объеме финансирование космической системы «Сич-2-1».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал развитие ракетно-космической отрасли ключевым элементом национальной безопасности и обороны в условиях военной агрессии.

Читайте такжеBloomberg: Полету Гагарина 60 лет, для Москвы такие великие вещи уже в прошломОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль. 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», - отметил Зеленский.

По словам президента, сейчас Украина входит в «клуб космических государств» и занимает достойное место среди 13 участников. Несмотря на все вызовы, украинские конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций.

Зеленский отметил, что задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов: «Мы должны сохранить все, что сделано старшими поколениями. И одновременно - прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет были не единственными. Наше поколение должно внести свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли».

«В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства», - подчеркнул глава государства.

Он считает, что заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах.

«Создание государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли», - отметил Зеленский.

Также, подчеркнул он, необходимо в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности космической системы «Сич-2-1». Правительство недавно приняло постановление, которое позволит выделять больше денег, но даже этого мало.

«Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня - оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее - достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве», - добавил президент Украины.

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Автор: Константин Гончаров