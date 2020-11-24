Вице-премьер прокомментировал конфликт Минстратегпрома с ГК "Укроборонпром".

Минстратегпром уже действует в обеспечение выполнения государственного оборонного заказа 2020 года (ГОЗ-2020), не дожидаясь полной передачи функций по дозам от Минэкономики к Минстратегпрому. В свою очередь вопрос ДОЗ-2021 будет решаться после посещения главой Минстратегпрома зоны ООС и согласования позиций Минобороны и Генштаба.

Об этом заявил в интервью Defense Express Вице-премьер-министр – Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Мы полностью поддерживаем обеспокоенность, которая есть у Секретаря СНБО (относительно задержки выполнения ГОЗ-2020 – ред.). Поэтому мы действуем, не дожидаясь полной передачи функций по гозам от Минэкономики к Минстратегпрому. Действуем, используя секретно-режимный орган Кабмина. И те, кто допустили в этом году такую вакханалию, должны понести ответственность. На днях я посещу зону ООС, там буду иметь возможность пообщаться с представителями Генштаба, командованием ООС, командирами бригад, чтобы на месте увидеть: что мы имеем из вооружений, какие есть вопросы к вооружению у наших военнослужащих. Конечно, Минобороны и Генштаб должны сесть за стол, привести свои взгляды к какому-то общему знаменателю. И потом - совместно подавать свои предложения в Кабинет Министров, в частности к Мінстратегпрому, для формирования ГОЗа-2021», - отметил Уруский.

Комментируя конфликт Минстратегпрома с ГК "Укроборонпром", вице-премьер отметил, что руководство "Укроборонпрома" видит процесс реформирования концерна исключительно как смену вывески. В свою очередь действия ГК "Укроборонпром" по изменению устава и создание Наблюдательного совета ГП "Антонов" пояснил тем, что руководству ГК "Укроборонпром" «есть за что бороться», поскольку, несмотря на критическую ситуацию в авиационной отрасли, ГП "Антонов" перевел ГК "Укроборонпром" около 150 млн грн.

«У меня было видение, что те люди, которые остались в составе этой команды "Укроборонпрома", согласны с теми наработками с реформы концерна, которые были сформулированы ранее и согласованы с Мінстратегпромом. Но видимо, внутри Укроборонпрома остаются силы, которым это не очень нравится. Есть часть людей, которые видят предстоящую реформу "Укроборонпрома" исключительно как переход концерна в "Оборонные системы Украины", и что они просто сменят вывеску. Но так не будет, будет совсем иначе» - заверил Уруский.

По его словам, это (действия по изменению устава ГП Антонов и созданию Наблюдательного совета) пример абсолютно несогласованных действий представителей "Укроборонпрома", которые привели к нагнетению ситуации не только в коллективе, но и в обществе вообще. Большинство вакансий в этом наблюдательном совете должны были заполнить представители "Укроборонпрома". "Возникла ситуация, что, начиная с августа, ГП "Антонов" перевел на счета "Укроборонпрома" почти 100 миллионов гривень, а до этого еще 50 млн грн! И это при условии критической ситуации в самом "Антонове" и авиационной отрасли в целом. Те деньги можно было бы использовать для поддержки того же Харьковского авиазавода. Сколько сейчас разных "экспертов" манипулируют тем, что это вроде бы Минстратегпром на "потоки" хочет сесть. Очевидно, нашим оппонентам есть за что бороться", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Олег Уруский также отметил, что проблематикой ОПК занимается президент.

"Президент постоянно меня спрашивает о результатах работы. Он в первую очередь переживает за высокотехнологичные отрасли – ракетно-космическую, авиационную, чтобы Украина имела собственные ракеты-носители легкого класса, и чтобы наша страна имела собственную национальную авиакомпанию на самолетах Антонова. Он действительно за это переживает», - сообщил Уруский.

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Автор: УНИАН