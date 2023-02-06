Посол Польши в Германии отметил, что с 17 по 19 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности.

Варшава считает, что на Мюнхенской конференции по безопасности западные лидеры должны принять решение относительно поставок истребителей Украине. Польша настаивает на единстве стран в этом вопросе.

"Что касается вопроса истребителей, то Польша не хочет быть в этом вопросе наедине, мы считаем, что это решение должно быть принято западными союзниками единогласно", - заявил посол Польши в Германии Дариуш Павлось в интервью RND.

При этом он указал, что политика колебаний и проволочек контрпродуктивна.

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"У нас есть поговорка: если ты даешь быстро, ты даешь дважды… До Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 17 по 19 февраля, осталось всего 14 дней. Мы предложили, чтобы главы государств и правительств, которые соберутся там, не только обсудили этот вопрос, но и приняли решение", - отметил дипломат.

Также он назвал целесообразной встречу президента Польши Анджея Дуды, с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в формате Веймарского треугольника, чтобы сплотить свои ряды в рамках поддержки Украины.

"Мы всегда готовы к двустороннему разговору с Германией. Польша имеет несколько десятков истребителей советской разработки, как МИГ-21, так и СУ-22. Но, как я уже сказал, мы хотим иметь единый подход к этому вопросу с нашими партнерами в ЕС и в НАТО", - подытожил Павлось.

Истребители для Украины - что известно

В январе 2023 года Украина смогла добиться, чтобы западные парнеры передали танки. После этого Киев усилил призывы о передаче боевых самолетов.

При этом в США, Польше и Франции допускают такое решение, но не обещают. В то же время Германия и Великобритания отвергают подобные идеи.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос поставки Украине боевых самолетов пока не стоит на повестке дня, но это не исключено в будущем.

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