В МИД назвали условие, при котором Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму

Министр прокомментировал слухи относительно вероятной встречи президентов Украины и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Крыму только в случае деоккупации Россией полуострова.

Читайте такжеЗеленский о встрече с Путиным: я готов на любой формат

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в ответ на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице, сообщает "Украинская правда".

"Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского. Пока этого нет, любая их встреча, то ли в Крыму, то ли на админгранице Херсонской области – нонсенс", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, зачем нужны прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram