В МИД назвали условие, при котором Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Крыму только в случае деоккупации Россией полуострова.
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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в ответ на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице, сообщает "Украинская правда".
"Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского. Пока этого нет, любая их встреча, то ли в Крыму, то ли на админгранице Херсонской области – нонсенс", - подчеркнул глава МИД.
Ранее Владимир Зеленский объяснил, зачем нужны прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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