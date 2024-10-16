Зеленский о плане победы: Мы можем завершить войну уже в следующем году

Президент подчеркнул, что каждый из пунктов этого плана детально просчитан во времени.

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы. По его словам, каждый из пунктов этого плана подробно просчитан во времени.

Об этом Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде в среду, 16 октября. В частности, президент подчеркнул, реализация этого плана может завершить войну уже в следующем году.

"Срочность плана победы именно сейчас. Это пункты, которые рассчитаны подробно во времени. Если начать двигаться этой идеей, конкретно с этим планом победы прямо сейчас, то, может, удастся завершить войну не позднее, чем в следующем году.

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План победы - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Верховной Радой с представлением плана победы. В Офисе президента накануне заявили, что украинцам не раскроют полностью пункты плана.

Кроме того, на днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Зеленский выступит на саммите Евросоюза 17-18 октября 2024 года, где представит план победы.

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