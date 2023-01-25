Президент отметил, что любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые решения будут приниматься в государстве и в дальнейшем. Он убежден, что их поддержит и общество.

В вечернем обращении 24 января 2023 года глава государства отметил, что сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты.

"Я подчеркну это слово – "очередные". Соответствующие шаги будут и в дальнейшем – каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит", – добавил он.

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По словам президента, какая-либо внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться.

"Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институциями", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что своим указом ввел в действие еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны. При этом Зеленский добавил, что детали будут позже.

Кадровые изменения в Украине

24 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых председателей областных государственных администраций. Среди них главы Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской ОВА.

При этом уже экс-главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса президента.

Кроме того, заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода написал заявление об увольнении.

23 января Кабинет Министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Ранее его задержали при получении взятки в размере $400 тыс.

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