Советник главы ОП убежден, что позиция кандидатов радикально меняется сразу после выборов.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление вице-президента Дональда Трампа - Джей Ди Вэнса о замораживании войны и нейтральном статусе Украины.

В эфире проекта "Тема с Мосейчук" Подоляк назвал такие заявления американского политика "предвыборным хайпом".

"Упал уровень вообще глобального политического процесса. В нем нет сегодня аналитичности. Есть много спекулятивных информационных составляющих, потому что все хотят хайпануть. Электоральный цикл - это момент, когда ты можешь на всем хайпануть", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что позиция кандидатов радикально меняется сразу после выборов.

"Соединенные Штаты в полном объеме, что при демократах, что при республиканцах - институционально они будут предоставлять все необходимое Украине. Это объективный процесс этой войны. Он необратим. Субъективно - ты можешь предоставлять любой комментарий. Мы здесь также можем дискутировать о финале войны. И он будет крайне негативный для России", - добавил он.

Заявления Вэнса о мире в Украине

В случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Трампа Джеймс Ди Вэнс.

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