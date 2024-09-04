По словам советника руководителя Офиса президента, оккупанты будут повышать градус эскалации.

Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине, при этом оккупанты могут повысить градус эскалации. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия имеет возможность обстреливать всю территорию Украины, независимо от того, где находится тот или иной социальный, гражданский или военный объект или объект критической инфраструктуры.

"То есть у России достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы не сообщали о том, что будет атака или там в том или ином направлении баллистические ракеты. Это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считанные не минуты, а секунды. То есть это полторы минуты, две и так далее. Это можно предотвратить, только если мы достроим систему противоракетной обороны, тотальную систему. Особенно в восточных и юго-восточных регионах", - отметил Подоляк. Видео дня

Он подчеркнул, что для защиты против баллистики нужно, чтобы ПВО базировалась на системах Patriot или NASAMS, которые эффективно работают именно против такого типа ракет - тогда индекс сбития может будет увеличен до 90-95%.

"Мы видим изменение в ракетной тактике РФ. Они перестали вообще маскировать, что они делают. Они бьют по центру города. По учебному заведению, по лечебному. Это мы, кстати, видели и в Полтаве, и во Львове, а в начале сегодняшней ночи в Сумах", - сказал представитель ОП.

По мнению Подоляка, Россия сознательно наносит удары в места, где есть интенсивная жилая застройка, центр города или социальные объекты, при этом цель врага - вызвать шоковое состояние у населения.

"К сожалению, РФ будет повышать градус эскалации именно по отношению к международному праву и к гражданскому населению Украины. Потому что других инструментов влияния на ситуацию у России нет", - резюмировал Подоляк.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия бьет из Крыма баллистикой. В то же время имея в Черном море 8 ракетоносителей, враг в основном их применяет во время комбинированных атак, сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, эту практику враг будет применить, пока полуостров остается под контролем РФ.

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