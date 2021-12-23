Очередная пресс-конференция российского президента не обошлась без упоминаний Украины и Ленина.

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз пытался обосновать оккупацию украинских территорий и распространял тезисы о "госперевороте".

Об этом шла речь во время большой ежегодной пресс-конференции в Москве, которую транслировали российские телеканалы.

Путин повторил утверждение российской государственной пропаганды о якобы "госперевороте" в Украине в 2014 году, но не сказал о том, что РФ постоянно вмешивалась во внутренние дела Украины, особенно в период президентства Виктора Януковича.

"Обострение началось в 2014 году. До этих пор, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалось за пределами Российской Федерации, прежде всего в Украине. Мы же с этим смирились, нормально к этому отнеслись, более того, способствовали становлению новых государств", - заявил Путин.

Читайте такжеВ ЕС готовы не допустить повторения вторжения РФ в Украину, как это было с КрымомОн добавил, что РФ работала и готова была работать со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались.

Оккупацию украинских территорий Путин снова пытался обосновать путем искажения истории и с помощью лживой пропаганды. В частности, он считает, что в составе Украины есть "исторически российские территории".

"После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и крыло. Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходить на юго-востоке, на Донбассе, который изначально даже при организации Советского Союза в 1922-24 годах не мыслил себя иначе, как частью России, но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули силой, сначала решили взять в Россию, а потом сказали, надо перешить, и перешили. Создали страну, которая раньше никогда не существовала... Засунули туда исторические территории с народом, которого никто не спрашивал о том, как и где он хочет жить", - заявил Путин.

"Но ладно, это произошло, но мы были вынуждены что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который сегодня развивается", - считает Путин.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

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