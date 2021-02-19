В частности, анализировалось состояние исполнительской дисциплины относительно указов главы государства.

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел состояние исполнения указов президента Владимира Зеленского и решений своих заседаний в период с 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности.

"Четвертое решение, которое рассматривалось на заседании Совета национальной безопасности и обороны - это было о состоянии исполнительской дисциплины при исполнении указов президента, решений Совета национальной безопасности и обороны, которые за время президентства Владимира Зеленского инсталлировались через соответствующие указы", - заявил Данилов.

Других подробностей он не сообщил.

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Автор: Виталий Саенко