Также будет рассмотрен законопроект об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка.

Сегодня парламент будет рассматривать законопроекты по развитию института старост и реформированию судопроизводства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания ВР, размещенном на сайте парламента.

Планируется включить в повестку дня законопроекты, которые должны способствовать детенизации доходов, в том числе президентский "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

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Также парламент планирует принять пять постановлений о назначении внеочередных выборов двух сельских и трех городских голов на 31 октября 2021 года. Среди них нет назначения выборов Харьковского городского головы.

В повестке дня - законопроекты "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", о внесении изменений в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, законопроект, которым предусмотрены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Также будет рассматриваться проект закона относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

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Автор: Надя Пришляк