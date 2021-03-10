12 марта на неформальном заседании обсудят ситуацию в оккупированном Крыму.

В Организации Объединенных Наций 12 марта на неформальном заседании обсудят ситуацию в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщается на сайте МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с министрами и заместителями министров иностранных дел стран-партнеров примет участие в неформальном виртуальном заседании высокого уровня «Крым: 7 лет нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Мероприятие имеет целью усилить внимание Совета Безопасности ООН и международного сообщества к грубому нарушению Россией международного права и попыткам легитимизировать аннексию Крыма», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСтолтенберг уверен, что НАТО необходимо изменить стратегию отношений с Россией из-за ее агрессии в КрымуЗаседание состоится по формуле Аррии по инициативе нескольких государств-членов Совета Безопасности ООН - Великобритании, Эстонии, Ирландии, Норвегии, США и Франции - вместе с Украиной. Всего соорганизаторами этого мероприятия стали более 20 стран-членов ООН из разных регионов мира.

Также с брифингами выступят помощник генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис, президент Potomac Foundation Филипп Карбер и координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак. Начнется мероприятие в 16:00.

Участники заседания собираются обсудить масштабную милитаризацию Крыма и региона Черного и Азовского морей, нарушение прав человека, ухудшение экономической и экологической ситуации на Крымском полуострове.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

В 2021 году в День сопротивления оккупации Крыма президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение полуострова — общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке «Крымской платформы». Также глава государства подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

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Автор: Виталий Саенко