Возле здания суда собрались несколько десятков сторонников этой партии.

Сегодня Окружной административный суд Киева начал слушание дела о запрете Партии Шария.

Как передает корреспондент УНИАН, начало заседания было запланировано на 13:00. Министерство юстиции просит запретить деятельность этой партии, ссылаясь на статью 21 Закона о политических партиях в Украине. Ею регламентирован порядок запрета деятельности политических партий, нарушивших нормы украинского законодательства.

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Возле Окружного админсуда Киева собрались несколько десятков сторонников Партии Шария. Они скандируют: «Нет Шария - нет государства», «ППШ» (политическая партия Шария - УНИАН).

На судебном заседании защита заявила отвод судье Нане Векуа. Один из адвокатов, представляющий интересы Партии Шария, Дмитрий Погребняк пояснил, что считает судью Векуа предвзятой и что она примет решение в пользу Министерства юстиции.

Погребняк добавил, что судья отказалась рассматривать это дело по полной процедуре, применив вместо этого упрощенную - когда суд анализирует документы, предоставленные сторонами.

Кроме того, по его словам, Министерство юстиции подавало в ОАСК два иска к Партии Шария. Однако впоследствии один иск министерство забрало, оставив только тот, который рассматривает эта судья.

Адвокат убежден, что это также свидетельствует о том, что она на стороне Минюста.

Таким образом, кто будет проводить следующее судебное заседание, будет зависеть от того, удовлетворит ли отвод судьи Векуа судья, которого определит система автораспределения дел.

Адвокат также прогнозирует, что решение по этому делу будет принято в течение двух месяцев.

Что известно о деле

16 февраля стало известно, что СБУ объявила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Его объявили в государственный розыск.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности Партии Шария.

В свою очередь Партия Шария подала в ОАСК иск в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправными действия управления относительно составления и отправки в Минюст письма о нарушении Партией Шария украинского законодательства.

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Автор: Дмитрий Хилюк