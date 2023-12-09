В отношении бывшего советник ОПУ открыто два уголовных дела.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда вернется в Украину. Он заявил, что не боится открытых в отношении него производств.

"Нет, я реально не боюсь этих уголовных дел. У меня есть работа адвоката в Украине", – заявил Арестович в интервью Рostimees.

По ее словам, "нужно доделать два проекта, требующих постоянного присутствия на Западе".

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"Первый – это неформальный политический проект для формирования мнений на Западе. Я назвал бы этот проект открытия глаз. Второй проект – прямо оборонительный, но когда он созреет, о нем будет объявлено публично... Как только все это будет закончено, я вернусь в Украину и меня не остановят никакие уголовные дела, никакие заявления Данилова и другие глупости. Ну, посадят в СИЗО, значит, будем сидеть в СИЗО", – подытожил экс-советник ОПУ.

Шаткое положение Арестовича в Украине - последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Москва может использовать Арестовича в информационной войне против Украины. Экс-советник ОПу жестко ответил Данилову.

Позже народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа сообщила, что полиция открыла уголовное производство в отношении Арестовича из-за ложного сообщения о преступлении.

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