Полиция открыла уголовное производство в отношении бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщила в своем Фейсбуке народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа.
"На гражданина Арестовича открыто уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика в Украину", — написала она.
Никаких других подробностей она не привела. Сам Арестович пока никак на это заявление не отреагировал.
Конфликт Арестовича и нардепа Пипы
Как писал УНИАН, в начале лета во Львове произошел конфликт между Натальей Пипой и подростком из Одессы, который исполнял на улице песни советского певца Виктора Цоя. Нардеп сделала парню замечание, но тот отреагировал эмоционально – набросился на политика с нецензурной бранью. Депутат обратилась в полицию.
В защиту парня стал Алексей Арестович, который с недавних пор сделался активным оппозиционером. В сентябре через суд он добился, чтобы Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против Натальи Пипы за "разжигание межнациональной розни в Украине".
В октябре группа из 29 народных депутатов подали коллективное заявление в Национальную полицию, в котором обвинили Алексея Арестовича в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения. Речь идет именно о его обвинениях в адрес Натальи Пипы. Но тогда не сообщалось, было ли открыто дело по этому коллективному заявлению.
Сам Арестович уже некоторое время находится за границей. Недавно он опубликовал фотографии из Вашингтона.