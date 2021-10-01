Заместитель председателя АРМА Владимир Павленко ускорял процесс пересчета арестованных $400 тыс. на банковский счет подставного лица - Игоря Короля.

Об этом говорится в расследовании Mind.ua.

Напомним, в рамках уголовного производства №4202000000002497 до 27 декабря 2021 года бывший врио главы АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и руководителя управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили подозреваются в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК). Речь идет о похищении 400 тысяч долларов со счетов АРМА. Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву.

Согласно материалам уголовного производства, адвокатесса Оксана Серокурова попросила своего коллегу Дмитрия Коноваленко написать обращение в суд об отмене ареста 395 тысяч долларов в интересах не реального владельца Сергея Киселева, а подставного лица - Игоря Короля.

Ничего не подозревая, адвокат Коноваленко отнес ходатайство об отмене ареста в Печерский суд. Там дело получило уникальный номер, который мошенники использовали, чтобы вписать его в полностью вымышленный текст постановления суда, в котором говорится о том, что 400 тысяч долларов на самом деле принадлежали Игорю Королю, а не Сергею Кисилеву. И поэтому именно Игорь Король просит отменить арест этих средств. А судья Печерского райсуда Елена Бусик это ходатайство удовлетворяет.

В материалах следствия говорится о том, что эту вымышленный документ "неустановленные лица" распечатали на принтере и скрепили поддельной печатью.

По данным СМИ, руководство АРМА не сделало ничего, чтобы проверить подлинность судебного постановления - зато мгновенно отреагировало на это определение суда и даже вышло за рамки своих полномочий.

В поддельном постановлении суда не указано, что АРМА должна перечислить средства на счет Игоря Короля. По закону, АРМА должна была вернуть средства следователю, ведущему дело, в рамках которого эти средства были арестованы. После этого следователь должен вернуть средства владельцу.

Но, получив поддельное определение суда, АРМА не сообщила о нем ни следователю, ни прокурору. Зато уже на следующий день перечислила средства на счет Игоря Короля.

По данным журналистов Mind.ua, организовывали быстрый процесс пересчета средств трое человек: руководитель органа Сигидин и его заместитель Павленко координировали работу сотрудников, связанных с перечислением средств, а начальник управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили визировал проекты платежных поручений в банк и обеспечивал коммуникацию АРМА с Королем и адвокатом.

По версии следствия, договоренности о перерасчете средств подставному лицу осуществлялись через Дениса Сердюка.

Когда Госслужба финансового мониторинга заблокировала подозрительный платеж для Игоря Короля, потому что получатель нигде не работал и никогда не платил налогов на соразмерную сумму, адвокат Игоря Короля Оксана Серокурова, ее коллега Денис Сердюк и заместитель председателя АРМА Владимир Павленко в течение нескольких дней общались с сотрудниками Госфинмониторинга, чтобы заверить в законности операции. После этого платеж был разблокирован.

Напомним, согласно постановлению ВАКС, подозреваемые врио главы АРМА Виталий Сигидин, заместитель председателя АРМА Владимир Павленко и руководитель управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили отстранены от должностей и продолжат находиться под ночным домашним арестом (с 23:00 до 6:00) до 21, 22 и 21 ноября 2021 года соответственно.

Автор: Григорий Бондарь