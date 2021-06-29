Всего будет рассмотрено девять законопроектов, среди них законы про олигархов и коренные народы.

1 июля по требованию президента Владимира Зеленского созывается внеочередное заседание Верховной Рады Украины. На рассмотрение будут вынесены девять законопроектов. Об этом в Facebook сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал:

"В четверг, 1 июля, созывается внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассмотрят, в частности, законопроект об олигархах ("О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)"), направление средств с "Большого строительства" на реставрацию культурных памятников и законопроект о коренных народах, который вызвал сильное возмущение в России".

Кроме того, будет рассматриваться инициатива о признании утратившим силу закона "О создании свободной экономической зоны "Крым". В связи с этим предлагается внести изменения в Таможенный кодекс.

Читайте такжеКравчук перенес операцию на сердце-СМИВ то же время в повестке дня стоит законопроект об администрировании налогов и сборов во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Соответствующее объявление о созыве этого заседания уже обнародовано и на сайте парламента.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада приняла закон, который запускает судебную реформу. Этот документ регулирует формирование Высшей квалификационной комиссии судей.

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Автор: Татьяна Поляковская