Закон о референдуме: Разумков спрогнозировал, когда проект рассмотрят во втором чтении

В первом чтении законопроект был принят 18 июня.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что парламент сможет рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме во втором чтении в конце текущей сессии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о ключевых задачах парламента на следующей пленарной неделе.

"Я не уверен, что мы до конца сможем или успеем подготовить закон о всеукраинском референдуме, или о народовластии через референдум, который был принят в первом чтении. Потому что, если я не ошибаюсь, мы не сокращали сроки (его рассмотрения - УНИАН)", - сказал Разумков.

Он отметил, что это большой и важный законопроект.

"Я надеюсь, что мы сможем его рассмотреть во втором чтении в конце этой сессии. То есть, через одну пленарную неделю", - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612). Проектом закона предлагается ввести в Украине электронные процедуры во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.

18 июня ВР приняла в первом чтении законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

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