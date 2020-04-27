Уволенный заместитель Кличко уведомлен о подозрении за драку с полицейскими

Подготовлено ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Столичный чиновник, который ударил полицейского, уведомлен о подозрении в умышленном причинении милиционеру побоев при исполнении им служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, во время оформления работниками патрульной полиции админпротокола в отношении женщины-водителя в ситуацию вмешался пассажир её автомобиля, который начал вести себя агрессивно. Мужчина не реагировал на замечания патрульных, а в дальнейшем нанес одному из правоохранителей телесные повреждения", - напомнили в ведомстве.

Правонарушитель был задержан на месте происшествия. Органом следствия его действия квалифицированы по ч.2 ст.345 УК Украины - совершение умышленного причинения работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.

На настоящее время в суд подготовлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля поздно вечером в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, который набросился на патрульного полицейского.

В полиции сообщили, что во время отработки района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. В ходе общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась. Согласно информации СМИ, водителем оказалась депутат Киевского городского совета Людмила Костенко. Рядом с ней в качестве пассажира находился Слончак.

Сегодня же Киевский городской голова Виталий Кличко уволил Слончака с должности заместителя председателя КГГА. При этом он заверил, что не позволит дискредитировать городскую власть, прежде всего тем, кто её представляет. Кличко извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение его заместителя.