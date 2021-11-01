Говорят, что народный депутат Илья Кива не был за рулем авто.

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву правоохранители не задерживали, а лишь остановили автомобиль, в котором он ехал.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции "ОПЗЖ".

По данным источника, якобы автомобиль, в котором ехал Кива, нарушил правила дорожного движения, но за рулем был не депутат.

"Их остановили с целью проверки документов на автотранспортное средство. Приехала следственно-оперативно группа. Проверила, и никакого задержания не было", - сообщили во фракции.

При этом собеседник агентства добавил, что информация по инциденту еще выясняется.

Как сообщалось, сегодня, 1 ноября, некоторые СМИ проинформировали, что в Киеве на Столичном шоссе якобы задержали Киву.

Источники УНИАН в правоохранительных органах подтвердили, что полицейские остановили авто с Кивой, но не задерживали.

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Комментируя ситуацию Илья Кива заявил, что ему "хотели подбросить запрещенные предметы". По словам депутата, с ним произошла "попытка провокации". К своему посту Кива также добавил видеозапись с места событий.

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Автор: Надя Пришляк