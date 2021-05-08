Президент призвал помнить погибших во Второй мировой войне.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео-обращение ко Дню памяти и примирения. В этот день он находится с визитом в Луганской области.

Ролик опубликован в официальном Telegram-канале главы государства.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны", - отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что участникам Второй мировой пришлось пережить взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбежки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупацию, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, плен, принудительные работы.

"Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия, из книг, а не из собственного опыта. Видел это в кино, а не собственными глазами. Они погибли за билет в будущее для нас, для своих детей и внуков", - сказал Зеленский.

Он напомнил о высокой цене за билет в мирную жизнь.

"За билет в этот мир (без войны, - ред.) наши предки заплатили более 8 миллионов. Более 8 миллионов человеческих жизней. Более 8 миллионов погибших украинцев", - подчеркнул украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что мир должен сделать все, чтобы не допустить такой войны в будущем.

"Мы не можем избежать войны в прошлом, но должны сделать все, чтобы не допустить войны в будущем. Сегодня весь мир и все мировые лидеры должны показывать, что человечество изучило урок 1939-1945 годов. Изучило навсегда и не допустит подобного никогда снова", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. В то же время он призвал не забывать историю и "понять ее полнее".

Украина отмечает День памяти и примирения

Украина сегодня вместе со странами Европы отмечает День памяти и примирения.

Эта дата установлена указом президента Украины «О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны».

Символом памяти жертв войны в Украине стал красный мак, как и во многих странах Европы.

Как сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, сегодня в государстве по случаю Дня памяти и примирения запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тысяч граждан. За порядком будут следить более 2 тысяч правоохранителей.

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Автор: Виктория Гордиенко