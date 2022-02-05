Канада приняла решение о продлении своей военно-тренировочной миссии в Украине.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко разочарован тем, что Канада не предоставляет Украине оружие.

Об этом он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Есть моменты, где мы недорабатываем. Я разочарован, что мы пока не добились решения о поставках оружия. Канада приняла чрезвычайно важное решение о продолжении своей военно-тренировочной миссии (в Украине - УНИАН), но мы рассчитывали на оружие. К сожалению, этого пока нет, хотя все предпосылки есть", - сказал посол.

Справка. В рамках миссии UNIFIER в Украине канадские инструкторы проводят обучение бойцов Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. Миссия должна была закончиться в марте 2022 года, однако ее решили продлить еще на 3 года. Кроме этого, Канада дополнительно направит в Украину еще 60 военных.

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Как сообщал УНИАН, Канада рассматривает возможность отправки в Украину партии стрелкового оружия и военного снаряжения на фоне угрозы вторжения со стороны России.

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