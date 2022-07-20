Первая леди призналась, что в других обстоятельствах никогда бы не просила об этом.

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и призвала конгрессменов способствовать скорейшей передаче Украине современного вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны.

Видео речи появилось в Instagram Зеленской.

Во время выступления первая леди попросила Конгресс помочь защитить мирных украинцев, детей и способствовать окончанию кровавой войны, которая уже унесла тысячи жизней.

"Я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени людей, потерявших руки и ноги. От имени людей, которые еще живы и целы. От тех, кто воюет, и кто ждет своих родных с передовой. Я прошу вещь, которую я бы хотела никогда не просить. Я прошу у вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю. А чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу у вас противовоздушную оборону. Чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, детских комнатах и целые семьи", – подчеркнула первая леди Украины.

По данным историков Конгресса, первая леди Украины - первая в истории супруга иностранного президента, выступившая в Конгрессе США. В 1943 году там побывала первая леди Китая, но она ограничилась несколькими словами вежливости.

Как сообщал УНИАН, первая леди Украины Елена Зеленская на днях встретилась в Вашингтоне с первой леди США Джилл Байден. Зеленская пришла на встречу в элегантном молочном костюме с юбкой длины миди и удлиненным жакетом, а Байден надела черное платье с цветочным принтом.

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