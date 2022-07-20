Первые леди объединились ради Украины.

Первая леди Украины Елена Зеленская на днях встретилась в Вашингтоне с первой леди США Джилл Байден.

Зеленская пришла на встречу в элегантном молочном костюме с юбкой длины миди и удлиненным жакетом, а Байден надела черное платье с цветочным принтом.

При этом достоверно неизвестно сговорились первые леди заранее или так произошло случайно, но они появились на публике в туфлях в цветах украинского флага. Зеленская подобрала под свой образ голубые лодочки на высоком каблуке, а Байден предпочла надеть ярко-желтые.

"Обычно считается, что у супругов первых лиц только гуманитарные задачи. Но война показала – это не так. Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе", - подписала фото Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская ответила тем, кто советует Украине и ВСУ сложить оружие. Она отметила - мир должен понять, что насильник, как и захватчик, не остановится, если "принимать его с миром".

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