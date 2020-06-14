Взятка руководителям НАБУ и САП: суд взял под стражу подозреваемого Кичу

Альтернативой мере пресечения судья назначила залог в 40 млн 358 тыс. 400 грн.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу Андрея Кичу, подозреваемого в причастности к подкупу руководства антикоррупционных органов за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовал о содержания под стражей с залогом в 40 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Читайте такжеАдвокаты подозреваемых в попытке подкупа руководства НАБУ и САП заявили отвод судье

Адвокат возражал против избрания такой меры пресечения и заявил, что считает его необоснованным и безосновательным.

Однако, по мнению прокурора, в случае применения к Киче другой меры пресечения, он может скрыться за границу или уничтожить доказательства своей причастности к делу.

В свою очередь, Кича защитника поддержал и заявил, что денег на взятку он не собирал и не касался их, а передача средств также происходила без его присутствия.

На это прокурор уточнил, что со стороны Кичи пособничество в даче взятки заключалось в устранении препятствий для предоставления неправомерной выгоды, а в частности, отсутствие в постановлении надлежащего обоснования относительно закрытия уголовного производства.

По словам прокурора, именно подозреваемый указал, какие именно поправки необходимо внести в постановления, а также предоставил технические средства для внесения этих правок.

Он отметил, что если бы Кича не предложил соответствующие поправки в постановления, то это бы остановило передачу взятки или отсрочило ее на некоторое время.

"Ходатайство удовлетворить частично, применить к подозреваемому Кичу Андрею Владимировичу... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток со дня его фактического задержания, то есть до 10 августа включительно. Определить... размер залога 19,2 тыс. размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 40 млн 358 тыс. 400 грн", - зачитала судья фрагмент из резолютивной части решения.

В случае внесения залога суд обязал Кича носить электронный браслет.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу группы компаний Burisma сообщили, что Кича уже не работает директором по правовым вопросам Burisma, а занимается индивидуальной адвокатской деятельностью.

Как сообщал УНИАН, 12 июня задержали трех человек, которые пытались передать 5 млн долларов взятки руководству Национального антикоррупционного бюро Украины и САП за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии Николая Злочевского, которое осенью 2019 года Генпрокуратура передала в НАБУ.

В настоящее время следствие по этому делу приостановлено, а Злочевский находится в розыске.

Уголовное производство относительно попытки подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировали 3 июня, то есть от момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, и до момента задержания прошло всего 9 дней. Спешка лиц, которые передавали взятку, была связана с приближением 14 июня - дня рождения Злочевского, которому они хотели сделать подарок и обеспечить его возврат на территорию Украины.

В результате были задержаны первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, один из руководителей группы компаний Burisma и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины - доверенное лицо Злочевского.

Ильяшенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК (пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение ею в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, он получил денежные средства от лиц, связанных со Злочевским. Постановление о закрытии упомянутого уголовного производства он оценил в 6 млн долларов, из которых 1 млн долларов планировал оставить себе, а 5 млн долларов передать в виде взятки руководству НАБУ и САП. Все 6 млн долларов были изъяты правоохранителями.

На причастность к преступлению также проверяются представители Офиса генпрокурора, которые по договоренности с задержанными лицами передавали им информацию, что дело действительно закрыто, о чем содержится информация в соответствующем реестре.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, 12 июня с флешки одной из работниц Офиса генпрокурора, который занимает административную должность, осуществлялся онлайн мониторинг ЕРДР по поводу наличия там данных о закрытии производства.

По данному факту Офис генпрокурора проводит служебное расследование.

Справка УНИАН. Дело касается расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Читайте такжеХолодницкому и руководству НАБУ предлагали $6 миллионов взятки - детективы

Фигурантами “дела Курченко”, которому ГПУ объявила о подозрении по фактам совершения ряда уголовных правонарушений, является экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий на тот момент заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

В частности, дело против Злочевского, за закрытие которого предлагалась взятка, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный Курченко “Реал банк”, и в легализации этих средств. За что было объявлено подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому.

Всего в ходе расследования преступлений сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам, из них 12 - высокопоставленные чиновники центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек - из руководящего состава государственных предприятий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram