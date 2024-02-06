В нашей стране "террор" со стороны сотрудников ТЦК и СП должен быть прекращен как можно скорее, полагает народный избранник.

Мобилизация в Украине 2024 не прекращается, однако ее идею дискредитировал "террор", который на улицах устроили сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Таким мнением поделился заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев во время общения с "РБК-Украина". По его словам, нужны эффективные и реальные альтернативы "террору". Народный избранник добавил, что в Раде над этим вопросом работают.

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и взорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы…", - заявил парламентарий.

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Со скольки лет мобилизация в Украине сейчас и что может измениться - новости, которые стоит знать

Сейчас в нашей стране мобилизуют людей, которым уже исполнилось 27 лет. Мобилизационные правила могут измениться - Кабмин передал в Верховную Раду законопроект №10449, в котором прописано ряд нововведений. В частности, предложено снизить мобилизационный возраст до 25 лет и освободить о прохождения службы в армии людей, которые имеют инвалидность.

Кроме того, в документе прописано усиление наказания за уклонение от прохождения службы. В том числе, уклонистам могут запретить управлять транспортными средствами. Также могут быть арестованы счета нарушителей.

Нардеп-"Слуга народа" Георгий Мазурашу 4 февраля написал, что подал в парламент новый законопроект о мобилизации в украинском государстве, который создан для того, чтобы "прекратить охоту на людей".