Это один из более 20 кораблей, которые находились в украинских портах на момент начала войны.

Выход турецкого судна из порта оккупированного Мариуполя не связан с вывозом украинского зерна.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга.

"Это (выход турецкого судна из Мариуполя) совсем не имеет ничего общего с вывозом нашего зерна из наших портов. На самом деле проходят переговоры для убеждения российской стороны присоединиться к четырехсторонним переговорам и обсуждению планов ООН по разблокированию украинских портов", - сказал он.

Относительно турецкого корабля, то по словам Боднара, он зашел в порт Мариуполя еще до начала полномасштабного вторжения России, и все это время его держали оккупанты. Сейчас это судно освободили, он вышел из порта Мариуполь и держит курс в открытое море. Это один из 21-го корабля, которые находились в украинских портах на момент начала войны.

Посол подчеркнул, что "здесь никакой измены нет", а российская пропаганда работает очень активно и "пытается вбить клин" в отношениях между Украиной и Турцией.

Кроме этого, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу напомнил, что Анкара прилагает усилия по скорейшему урегулированию продовольственной проблемы и продолжает активные переговоры по этому вопросу как с Россией, так и Украиной, передает Анадолу.

"Если в Стамбуле будет достигнута договоренность, то будет создан мониторинговый центр, а также "зона безопасности" непосредственно за пределами вод Украины", - сказал турецкий министр.

По словам Чавушоглу, Турция стремится к конструктивной роли и прилагает усилия (для выхода из зернового кризиса). Эта проблема должна быть решена как можно быстрее, подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности экспорта краденого из Украины зерна через порты России в разные страны, в том числе в Турцию, Чавушоглу отметил, что время от времени в СМИ озвучиваются подобные утверждения.

Украинская сторона также информирует Анкару по этому вопросу. "Мы со всей серьезностью рассматриваем и изучаем каждый поступающий сигнал. Информируем по этому вопросу и украинскую сторону. На самом деле мониторинг очень прост. Для этого достаточно скачать приложение стоимостью 5-6 долларов. Это позволяет отслеживать судоходство, получать информацию о портах выхода судов и их грузе. Для этого не надо быть госчиновником. Доступ к информации может получить каждый", - сказал Чавушоглу.

"Турция изучает информацию о стране-производителе, о порте отбытия. Мы каждый раз проверяем и подтверждаем, что продукция произведена в России. Турция не допустит незаконной торговли украинским зерном или любой другой продукцией со стороны любой страны, в частности России. Мы также сами не примем эти товары. Решительная позиция Турции и ее государственных структур по этому вопросу неизменна", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Anadolu, 22 июня в Турции заявили о достижении прогресса на переговорах с РФ о разблокировании экспорта украинского зерна.

Отмечается, что делегация оборонного ведомства Турции направилась в Россию для обсуждения вопроса разблокировки торгового судоходства в Черном море с целью транспортировки зерна из украинских портов, а также обеспечения безопасного возвращения военно-транспортных самолетов Вооруженных сил Турции из аэропорта "Борисполь" в Киеве.

По данным агентства, при этом встреча в Москве дала первый конкретный результат. Буквально через несколько часов после окончания длительных переговоров турецкий сухогруз Azov Concord покинул один из портов Украины. Azov Concord стал первым иностранным судном, которое вышло из украинского порта Мариуполь, захваченного российскими оккупантами.

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