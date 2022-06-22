Принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности, отметили в МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что пока не достигнуты договоренности о переговорах Украины, России, Турции и Организации Объединенных Наций по вывозу зерна из заблокированных Россией украинских морских портов.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Олега Николенко, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, он прокомментировал перспективы четырехсторонних переговоров в Стамбуле по вывозу украинского зерна.

"Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуто. Как и раньше, принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности", - подчеркнул Николенко.

Напомним, 22 июня в Турции заявили о достижении прогресса на переговорах с РФ о разблокировании экспорта украинского зерна. В частности, утверждалось, что по итогам переговоров, состоявшихся накануне в Москве между военными делегациями Турции и РФ, принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Россия, Украина и ООН) для обсуждения темы вывода судов с зерном из портов Украины.

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