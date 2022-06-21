Президент добавил, что, кроме как со слов оккупантов, о состоянии украинских военнопленных ничего неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над освобождением защитников Мариуполя.

Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

По словам президента, это вопрос сложный. Он заверил, что на политическом уровне наше государство делает все, чтобы освободить украинских защитников из плена. К этому процессу привлекают Международный комитет Красного Креста, ООН и даже несколько государств, которые имеют определенное влияние на россиян.

"Много деталей не могу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы те или иные партнеры, которые взяли на себя обязательство помогать с этим обменом, действительно держали свое слово. Мы в это не только верим. Мы работаем, но весь труд происходит на площадке нашего Главного управления разведки. Они управляют этим процессом. Будем ожидать результатов", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что важно не терять время при решении этих вопросов, поскольку это негативно влияет на украинских защитников, которые находятся в плену РФ, особенно на раненых.

"Что происходит с ними конкретно сейчас, с их ранениями, какую помощь, кроме как на словах (им оказывают - УНИАН), мы ничего больше не знаем", - сказал глава государства.

Он уточнил, что разведка обладает более подробной информацией по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, защитники "Азовстали" в Мариуполе героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сохранить жизни личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным Минобороны, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Оленевку.

Впоследствии СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тыс. защитников.

Сейчас они находятся на временно оккупированных территориях. Для возвращения их домой планируется обмен.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тыс. военнопленных из "Азовстали" и подчеркнул, что сейчас у ГУР есть задача вернуть военных домой живыми.

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