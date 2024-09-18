По словам Никола Пашиняна, ОДКБ создает угрозы для дальнейшего существования и государственности Армении.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает угрозы для дальнейшего существования и государственности Армении. Об этом на II Всемирном армянском саммите заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян, сообщает Armenpress.

По его словам, до тех пор, пока не будут услышаны ответы ОДКБ на вопросы Армении, Ереван с каждой секундой все больше будет отдаляться от организации, и есть большая вероятность того, что она перейдет точку невозврата.

"И мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет своих обязательств по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию, суверенитету и государственности", - подчеркнул политик. Видео дня

Отвечая на вопрос, что обсуждается в ОДКБ, думает ли Армения о возвращении в ОДКБ или пытается вернуться, Пашинян сказал, что членство в будет восстановлено, когда на вопросы, заданные Арменией, будут даны исчерпывающие ответы.

"Прошло ровно два года с тех пор, как мы сделали эти акцентирования, и ответы не только не прозвучали, но уже очевидно, что они не прозвучат. пока эти ответы не будут услышаны, Республика Армения с каждой минутой и каждой секундой будет отдаляться от ОДКБ все дальше и дальше. Есть большая вероятность, что мы эту точку пройдем. И ни у кого не будет законного повода и оснований обвинить нас в этом", - резюмировал Пашинян.

Между тем в Москве уже отреагировали на это заявление. По словам спикера правителя РФ Путина Дмитрия Пескова, Кремль категорически не согласен с Пашиняном в его оценке ОДКБ, от организации не исходит никакой угрозы суверенитету Армении.

"Россия продолжает и будет продолжать контакты с Арменией, это близкий партнер", - сказал Песков.

Вероятный выход Армении из ОДКБ: что известно

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал резкое заявление в адрес Лукашенко. По его словам, он не поедет в Беларусь, пока у власти в этой стране находится нынешний диктатор.

Также Пашинян "в теории не исключает" членства в ОДКБ, если Беларусь выйдет из организации или Лукашенко "найдет приемлемые для народа Армении извинения и объяснения".

Ранее Армения отказалась финансировать ОДКБ. Страна пока не вышла из организации, но уже не участвует в деятельности структуры.

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