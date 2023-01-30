Из-за введения ограничений женщины-депутаты местных советов могут начать складывать мандаты, считает нардеп.

Народный депутат Украины Виталий Безгин (фракция "Слуга народа") обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по поводу необходимости снятия ограничения по пересечению границы женщинами-депутатами местных советов.

Новые требования, регулирующие выезд чиновников за границу, депутат Верховной Рады раскритиковал в Facebook. Он отмечает, что в указе президента Украины насчет введения в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по выезду заграницу без командировки должностных лиц не идет речь о депутатах местных советов (кроме руководящих должностей). При этом депутат добавляет, что такой пункт появился в решении Кабинета министров.

"Норма, которая выписывает условия пересечения границы женщинами-депутатами местных советов, в решении КМУ выписана непонятно. Не ясно, достаточно ли быть женщиной, чтобы выезжать заграницу без командировки, или для этого должно быть условие о посещении детей до 18 лет. Если правительство имело в виду посещение, то это парализует работу пограничников, учитывая количество депутатов местных советов и необходимость по каждой женщине проверять, действительно ли дети за рубежом", - написал он.

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При этом Безгин подчеркивает, что подобный шаг может "привести к тенденции на сложение женщинами-депутатами местных советов мандатов и разрушению системы местного самоуправления в стране".

Нардеп сообщил, что направил обращение Шмыгалю насчет четкой формулировки нормы в отношении женщин-депутатов местных советов. "Убежден, что ограничения в отношении женщин должны быть сняты, а формулировки должны быть четкими", - отметил Безгин.

Выезд за границу чиновников - что надо знать о новых правилах

Как сообщал УНИАН, 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, которым должностным лицам разрешается выезд за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Решение СНБО прямо запрещает чиновникам покидать Украину в частных целях.

27 января Кабмин принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Денис Шмыгаль подчеркнул, что народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

Шмыгаль отметил, что выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно, а кататься на отдых - нет.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку.

Предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд: родителям-одиночкам для посещения детей за рубежом; для лечения за границей; на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.