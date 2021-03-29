Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом.

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Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано–Франковской области – 21 и в Донецкой области - 13.

В основном события касались незаконной агитации – 12, подкупа избирателей – 5, фальсификации избирательных документов – 5, незаконных опросов – 2, фотографирование избирательного бюллетеня – 1, завоза избирателей – 1, уничтожение агитационных материалов – 1, попытки вынесения избирательного бюллетеня – 1, уничтожения избирательного бюллетеня – 1 и препятствование работе избирательной комиссии – 1.

Во время промежуточных и повторных выборов депутатов сельских, городских советов в органы полиции поступило 5 заявлений и сообщений (по 1 – в Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Волынской областях).

В Донецкой области начато два уголовных производства по ст. 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в целом день голосования состоялся без серьезных нарушений избирательного процесса.

Промежуточные выборы в Раду 28 марта

Сегодня в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) провоились промежуточные выборы народных депутатов Украины. По их итогам должны избрать двух парламентариев.

Голосование проходило на 112 избирательных участках (106 – обычных, 6 – специальных) ОВО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

На Ивано-Франковщине голосование состоялось на 117 избирательных участках (115 – обычных, 2 – специальных). Избирательный округ № 87 включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

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Автор: Людмила Жерновская