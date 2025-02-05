Отмечается, что Путин стремится выиграть время для дальнейшего улучшения позиции России на поле боя.

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, подняла вопрос о выборах в Украине в надежде, что это может облегчить переговорный процесс. Но на самом деле это может сыграть на руку России. Такое мнение высказал политолог из Университета штата Сан-Диего, специализирующийся на России и Украине Михаил Алексеев, комментируя информацию о том, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, если в ближайшие месяцы ей удастся договориться о перемирии, передает "Радио Свобода".

Эксперт назвал такой шаг "опасным отвлекающим маневром и политической уловкой со стороны Кремля".

Напоминается, что Путин неоднократно заявлял, что у президента Украины Владимира Зеленского не будет полномочий подписывать мирное соглашение, утверждая, что он нелегитимен. Но Конституция Украины запрещает ей проводить выборы в условиях военного положения.

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"Существует широко распространенное признание ситуации, поэтому утверждать, что Зеленский не является легитимной властью, - это полная чушь и абсурд", - заявил Алексеев.

Многие эксперты подозревают, что Путин будет использовать любые переговоры, чтобы выиграть время для дальнейшего улучшения позиции России на поле боя.

Как предупредил политолог, если Путину удастся "затянуть" администрацию США еще на несколько месяцев, то он сможет добиться большего на фронте.

Напомним, как заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, Украина и США не обсуждали возможность проведения выборов в стране до конца 2025 года. В то же время, по ее словам, если команда Белого дома поднимет этот вопрос, Киев готов его обсудить:

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия".

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