Неделя, когда народные депутаты планировали работать с избирателями, стала пленарной, а неделя, посвященная пленарным заседанием, - наоборот.

Парламент в связи с проведением местных выборов изменил свой план работы.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты приняли постановление о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№4026).

Решение поддержали 256 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как будет работать парламент

Постановлением предусмотрено изменить план работы парламента на недели - с 28 сентября по 2 октября.

Согласно утвержденному ранее календарному плану, на этой неделе у депутатов должна проходить работа с избирателями.

В то же время постановлением устанавливается, что 28 сентября состоится заседание Согласительного совета и самостоятельная работа народных депутатов, связанная с осуществлением депутатских полномочий; 29 сентября - пленарные заседания, 30 сентября - пленарное заседание, а также работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

1 октября состоятся пленарные заседания, 2 октября - час вопросов к правительству, пленарное заседание, а также самостоятельная работа народных депутатов, связанная с осуществлением депутатских полномочий.

Кроме того, постановлением устанавливается, что на недели с 19 по 23 октября состоится работа с избирателями. Ранее предполагалось, что на этой неделе состоятся пленарные заседания.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Перед голосованием председатель ВР Дмитрий Разумков напомнил: «Мы все договаривались, что будет меняться календарный план нашей работы в связи с местными выборами. Для того, чтобы каждый народный депутат мог отработать и на своем округе, и приобщиться к избирательному процессу".

Местные выборы в Украине: что известно

8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября проведение почти полторы тысячи первых выборов депутатов и глав различных уровней в 24 регионах Украины.

В то же время ЦИК установила невозможность проведения выборов в 18 общинах Донецкой и Луганской областей.

Также Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВЦА о том, что на 5 избирательных участках на территории Новоайдарской поселковой общины невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения выборов.

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Автор: Таня Поляковская