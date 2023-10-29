Через неделю выйдет отчет о том, как страна-претендент на членство в ЕС продвинулась в выполнении требований для присоединения.

Переговоры между Евросоюзом и Украиной о членстве могут начаться в декабре.

Такое мнение высказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Yle. "Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней для вступления в ЕС", - прокомментировал он.

По словам Орпо, через неделю будет подготовлен отчет о продвижении стран-претендентов в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу.

Видео дня

Вступление Украины в ЕС

28 февраля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС, а в июне Украина стала страной-кандидатом.

Тогда же Еврокомиссия представила Украине семь рекомендаций. По состоянию на середину июня этого года были выполнены две из них. А 2 октября Зеленский заявил, что Киев выполнит все рекомендации Еврокомиссии и будет готов к началу переговоров по членству.

В начале этого месяца издание Financial Times сообщило, что Украина может рассчитывать на выделение около 186 млрд евро субсидий из бюджета ЕС. По подсчетам издания, присоединение новых членов к сегодняшнему бюджету приведет к его увеличению на 256,8 млрд евро, что составляет 21% роста по сравнению с текущим объемом.

Вас также могут заинтересовать новости: