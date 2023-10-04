В частности, Украина станет крупнейшим получателем субсидий ЕС для сельского хозяйства.

Присоединение Украины к Евросоюзу может открыть новые финансовые перспективы для Киева.

Как пишет издание Financial Times, Украина может рассчитывать на выделение около 186 млрд евро субсидий из бюджета ЕС. По подсчетам издания, присоединение новых членов к сегодняшнему бюджету приведет к его увеличению на 256,8 млрд евро, что составляет 21% роста по сравнению с текущим объемом.

Согласно расчетам издания, Украина станет самым большим получателем субсидий ЕС для сельского хозяйства, потеснив Францию с первого места. Киев мог бы получить за семь лет 96,5 млрд евро от Совместной аграрной политики Евросоюза. Однако это приведет к сокращению сельскохозяйственных субсидий для других стран-членов на 20%. Украина также будет иметь право на получение выплат в размере 61 млрд евро из других фондов ЕС.

Видео дня

Помимо финансовой стороны вопроса, вступление Украины в ЕС предоставит возможность увеличения геополитического влияния и расширения внутренних рынков.

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС, а в июне Украина стала страной-кандидатом.

Тогда же Еврокомиссия представила Украине семь рекомендаций. По состоянию на середину июня этого года были выполнены две из них. А 2 октября Зеленский заявил, что Киев выполнит все рекомендации Еврокомиссии и будет готов к началу переговоров по членству.

Вас также могут заинтересовать новости: