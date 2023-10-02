Украина будет готова к переговорам по членству в ЕС, утверждает глава государства.

Украина выполнит семь рекомендаций Еврокомиссии и будет готова к началу переговоров по членству в Европейском Союзе.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время встречи-заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Украине.

По его словам, уже в этом году должны начаться такие переговоры. "Нужно соответствующее политическое решение от Европы. Этот интеграционный шаг вперед засвидетельствует, что Европа никогда не станет слабее", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отмечает, что события в Украине четко доказывают то, что Европа способна преодолевать все, что делает Россия, пытаясь уничтожить Европу.

Зеленский также отметил, что процесс восстановления Украины после боевых действий, процесс защиты нашего государства от руин, это не только защита Украины, но и идеи объединенной Европы, которая способна совместными усилиями и реальной солидарностью преодолеть любые вызовы.

Путь Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, 28 февраля 2022 года, президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. Уже 1 марта Европарламент поддержал украинскую инициативу, а в июне Украина стала страной-кандидатом.

Тогда же Еврокомиссия представила Украине семь рекомендаций. По состоянию на середину июня этого года были выполнены две из них. В августе в правительстве предположили, что Украина до конца года не успеет полностью выполнить все рекомендации Еврокомиссии, но переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 сентября отметил, что после утверждения государственной целевой программы "Единство в разнообразии" можно будет говорить о полном завершении выполнения всех семи рекомендаций. Отмечалось, что указанная программа предусматривает создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

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