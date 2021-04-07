Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обсудил с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем ситуацию в районе проведения ООС и общую обстановку в сфере безопасности вокруг Украины.

Председатель Военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) сэр Стюарт Пич находится с визитом в Украине.

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Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook сегодня, 7 апреля, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась встреча главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака и председателя Военного комитета Альянса.

"Ваш визит является убедительным свидетельством того внимания, которое руководство Альянса и Вы лично уделяете вопросам развития отношений нашего особого и, без преувеличения, стратегического партнерства. С удовольствием хотел бы отметить, что сотрудничество между Вооруженными Силами Украины и NATO и странами-партнерами характеризуется высокой динамикой и продолжает набирать обороты", - подчеркнул Хомчак.

Стороны обсудили ситуацию в районе проведения операция Объединенных сил и общую обстановку в сфере безопасности вокруг Украины.

Также Хомчак и Пич обсудили состояние реформирования Вооруженных Сил и трансформацию системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.

Председатель Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического Альянса.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Виталий Саенко