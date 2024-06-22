По словам Яна Липавского, между кандидатами на вступление в ЕС должно быть соревнование по прогрессу реформ.

Страны-кандидаты должны приниматься в Европейский Союз постепенно. Об этом агентству APA заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски в кулуарах Европейского форума в Вахау.

Глава чешской дипломатии высказался за "модель регаты", то есть соревнования между кандидатами на вступление в ЕС по прогрессу реформ. По его словам, совместное присоединение "сдерживало бы более быстрых кандидатов".

"Адаптация к правилам ЕС и реформы - это два параллельных процесса. Мы должны обеспечить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования", - подчеркнул политик. Видео дня

При этом, по словам Липавского, Украина является особым случаем, поскольку на нее напала Россия, которая "превратилась в фашистский режим".

"Путин ведет империалистическую войну против всей Европы. Даже Чехия становится мишенью для гибридных атак Москвы", - отметил министр.

Он подчеркнул, что украинцы определились с демократией и "европейским стилем жизни", поэтому заслуживают всей поддержки со стороны стран ЕС, и напомнил, что Чехия также помогает поставками оружия и приняла полмиллиона беженцев из Украины - это самое большое число на душу населения в ЕС.

"Я никогда больше не хочу видеть железный занавес на границе между Чехией и Австрией. Даже эта ранее смертоносная граница когда-то была установлена по приказу из Москвы", - сказал Липавский.

Отношения Украины с ЕС - последние новости

На днях Евросоюз продлил "транспортный безвиз" для Украины еще на год. Грузовые автоперевозки и в дальнейшем не потребуют специальных разрешений.

Также УНИАН сообщал, что ЕС помог натренировать уже более 50 тысяч украинских военных. Киев призывает Евросоюз сохранять и наращивать объемы и темпы подготовки.

Вас также могут заинтересовать новости: